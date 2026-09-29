रवि किशन की नई एकल फिल्म पर आया अपडेट

रवि किशन के हाथ लगी मुख्य किरदार वाली हिंदी फिल्म, भक्तिमय ड्रामा से होगी भरपूर

लेखन ज्योति सिंह 12:17 pm Sep 29, 202612:17 pm

क्या है खबर?

भोजपुरी सिनेमा से बॉलीवुड तक अपने अभिनय का परचम लहरा चुके रवि किशन फिर चर्चा में हैं। उन्होंने 'मिर्जापुर: द मूवी', 'मामला लीगल है' और 'लापता लेडीज' जैसी हिंदी फिल्मों-सीरीज से दर्शकों का दिल जीता और अब उन्हें एक रोमांचक परियोजना मिल गई है। बताया जा रहा है कि यह एक भक्तिमय ड्रामा होगी, जिसका निर्माण महावीर जैन फिल्म्स द्वारा किया जाएगा। फिल्म में रवि एकल मुख्य किरदार निभाते दिखेंगे और इसका निर्देशन व लेखन अमित आर्यन कर रहे हैं।