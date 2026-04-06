रवि किशन ने 'धुरंधर' पर प्रतिक्रिया दी

रवि किशन बोले- 'धुरंधर' को 'प्रोपेगेंडा' कहना बिल्कुल गलत, लोगों ने नया कबूतर पकड़ लिया

लेखन ज्योति सिंह 06:29 pm Apr 06, 202606:29 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह के लिए 2025 का आखिरी महीना और इस साल की शुरुआत बेहद शानदार साबित हो रही है। पहले 'धुरंधर' और अब 'धुरंधर 2: द रिवेंज' उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्में बनकर उभरी हैं। हालांकि दर्शकों के एक वर्ग ने इसे 'प्रोपेगेंडा' करार दिया है। इस बीच, रवि किशन ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा कि 'धुरंधर' को 'प्रोपेगेंडा' कहना सरासर गलत है। सभी को साउथ के सितारों की तरह फिल्म का खुलकर समर्थन करना चाहिए।