सलमान खान की फिल्म के बाद रवि किशन के पास नहीं था काम

रवि किशन ने याद किया संघर्ष का दौर, बताया कैसे भोजपुरी सिनेमा ने संभाला उनका करियर

लेखन अंशिका शुक्ला 10:49 am Nov 26, 202610:49 am

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण' सीजन 9 में अक्षय कुमार और रवि किशन खास महमान बनकर शामिल हुए। इस दौरान रवि ने एक बेहद मुश्किल दौर का जिक्र किया, जब 'तेरे नाम' फिल्म में सलमान खान के साथ काम करने के बावजूद, उन्हें हिंदी सिनेमा में काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। जब उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था और पैसों की तंगी होने लगी, तो आखिरकार उन्होंने एक भोजपुरी फिल्म में काम करना स्वीकार कर लिया।