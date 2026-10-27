रवि किशन की फिल्म 'मेरा यार बजरंगी' का ऐलान

रवि किशन लेकर आएंगे 'मेरा यार बजरंगी', पहली बार दिखेगा इंसान और हनुमान का रिश्ता

लेखन ज्योति सिंह 03:21 pm Oct 27, 202603:21 pm

क्या है खबर?

महावीर जैन फिल्म्स ने अपनी अगली फिल्म 'मेरा यार बजरंगी- दोस्ती हो तो ऐसी' का ऐलान किया है। साथ में पोस्टर भी जारी किया है। भक्ति-ड्रामा से भरपूर इस फिल्म में रवि किशन एक भक्त का मुख्य किरदार निभाते दिखेंगे। यह पहली बार होगा जब एक आम इंसान और हनुमान के बीच की दोस्ती दिखाई जाएगी। फिल्म के लेखन और निर्देशन की कमान अमित आर्यन ने संभाली है। इसका निर्माण जैन फिल्म्स ने रैटपैक स्टोरीज के साथ मिलकर किया है।