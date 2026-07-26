रवीना टंडन छात्रों के प्रदर्शन पर बिफरीं- कुछ सिर्फ रील बनाने और मुद्दा भटकाने आए थे

अभिनेत्री ने खुशी जताते हुए लिखा कि आखिरकार लोगों की आवाजें सुनी जा रही हैं और बदलाव की उम्मीद जागी है।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'पहले पर्यावरण, वन्यजीवों और जंगलों को बचाने के लिए होने वाले आंदोलन अक्सर बेनतीजा रह जाते थे, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं। आगामी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे पास रहने के लिए सिर्फ यही एक ग्रह है। बस यही है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है।'