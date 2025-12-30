रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी पर आया अपडेट

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के लिए तैयार, इस जगह लेंगे सात-फेरे

लेखन ज्योति सिंह 09:34 am Dec 30, 202509:34 am

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपने निजी रिश्ते को लेकर हमेशा लोगों का ध्यान खींचते हैं। दोनों ने जब से गुपचुप सगाई की है, उसके बाद से शादी की खबरों ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ा हुआ है। रश्मिका और विजय ने अपने रिश्ते पर कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन दोनों की शादी को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है जो प्रशंसकों को खुश कर देगा। बताया जाता है कि दोनों ने डेस्टिनेशन वेडिंग करने की योजना बनाई है।