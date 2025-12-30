रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के लिए तैयार, इस जगह लेंगे सात-फेरे
क्या है खबर?
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपने निजी रिश्ते को लेकर हमेशा लोगों का ध्यान खींचते हैं। दोनों ने जब से गुपचुप सगाई की है, उसके बाद से शादी की खबरों ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ा हुआ है। रश्मिका और विजय ने अपने रिश्ते पर कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन दोनों की शादी को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है जो प्रशंसकों को खुश कर देगा। बताया जाता है कि दोनों ने डेस्टिनेशन वेडिंग करने की योजना बनाई है।
शादी
फरवरी, 2026 में शादी करेंगे रश्मिका-विजय
हिंदुस्तान टाइम्स के सूत्रों के मुताबिक, रश्मिका और विजय फरवरी, 2026 में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। दोनों ने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर को चुना है। शाही शादी एक विला में होगी, जिसमें सेलिब्रिटी को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। सूत्र ने बताया, "रश्मिका और विजय ने एक ऐतिहासिक संपत्ति को अंतिम रूप दे दिया है। सगाई की तरह ही, शादी को भी निजी रखने की योजना है, जिसमें सिर्फ करीबी लोग ही शामिल होंगे।"
समारोह
शादी को निजी रखना चाहते हैं दोनों
सूत्र ने आगे बताया है कि रश्मिका और विजय दोनों अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखना पसंद करते हैं। इसलिए उन्होंने शादी को निजी रखने का फैसला किया है। दोनों ने उदयपुर से हैदराबाद लौटने के बाद दोस्तों के लिए ग्रैंड पार्टी रखने के बारे में भी कोई फैसला नहीं लिया है। शादी को लेकर भी उनकी ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। रश्मिका और विजय ने 3 अक्टूबर, 2025 को चुपचाप सगाई कर ली थी।