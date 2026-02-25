रश्मिका मंदाना का हाथ थामे संगीत समारोह में पहुंचे विजय देवरकोंडा, देखें पहली तस्वीर

रश्मिका और विजय के संगीत से पहली झलक सामने आई

लेखन ज्योति सिंह 06:01 pm Feb 25, 202606:01 pm

क्या है खबर?

अन्य फिल्मी सितारों की तरह रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी भी देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। 26 फरवरी को दोनाें एक-दूसरे संग शादी के बंधन में बंध जाएंगे। उदयपुर में चल रहे इस भव्य समारोह को भले ही काफी निजी रखा गया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी छोटी-बड़ी झलकियां फैंस का तुरंत ध्यान खींच रही हैं। इस बीच, रश्मिका और विजय की पहली तस्वीर सामने आई है, जो उनके संगीत समारोह की है।