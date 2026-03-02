रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने पूजा में हिस्सा लिया

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बाद पूजा में शामिल हुए, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 02:35 pm Mar 02, 202602:35 pm

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने 26 फरवरी को उदयपुर में निजी समारोह में शादी रचाई थी। अब दोनों हैदराबाद लौट आए हैं, जहां 4 मार्च को यह नवविवाहित जोड़ा रिसेप्शन पार्टी को होस्ट करेगा जिसमें फिल्म जगत की कई हस्तियां शामिल होंगी। इस भव्य आयोजन से पहले दोनों तेलंगाना में विजय के गांव थुम्मनपेट में स्थित अपने फार्महाउस पहुंचे जहां उन्होंने भगवान सत्यनारायण की कथा में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर रश्मिका और विजय का वीडियो सामने आया है।