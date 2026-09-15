रश्मिका मंदाना बनेंगी बायोपिक का हिस्सा

गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक में नजर आएंगी रश्मिका मंदाना, जानिए क्या होगा नाम

लेखन ज्योति सिंह 12:53 pm Sep 15, 202612:53 pm

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना अपने करियर में सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने के लिए तैयार हैं। खबर है कि वह कर्नाटक की महान गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक में उनकी भूमिका निभाती दिखेगी। सुब्बुलक्ष्मी की भारतीय संगीत में अद्वितीय विरासत और योगदान को देखते हुए, इस अपडेट ने सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान खींच लिया है। दिलचस्प बात यह है कि निर्माता परियोजना का ऐलान करने और जश्न मनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी करने जा रहे हैं।