गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक में नजर आएंगी रश्मिका मंदाना, जानिए क्या होगा नाम
क्या है खबर?
रश्मिका मंदाना अपने करियर में सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने के लिए तैयार हैं। खबर है कि वह कर्नाटक की महान गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक में उनकी भूमिका निभाती दिखेगी। सुब्बुलक्ष्मी की भारतीय संगीत में अद्वितीय विरासत और योगदान को देखते हुए, इस अपडेट ने सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान खींच लिया है। दिलचस्प बात यह है कि निर्माता परियोजना का ऐलान करने और जश्न मनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी करने जा रहे हैं।
शीर्षक
सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर किया जाएगा ऐलान
रश्मिका को आधिकारिक तौर पर सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक के लिए चुन लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस भूमिका को निभाने से पहले उन्होंने स्क्रीन टेस्ट भी दिया था।
फिल्म का नाम 'एमएस- ए लेगेसी ऑन स्क्रीन' रखे जाने की संभावना है। 16 सितंबर, 2026 को गायिका की 110वीं जयंती के अवसर पर निर्माता फिल्म का आधिकारिक ऐलान करेंगे।
इस लॉन्च इवेंट में दिग्गज अभिनेता कमल हासन के शामिल होने की चर्चा भी है।
श्रद्धांजलि
कार्यक्रम में दिग्गज गायिका को दी जाएगी श्रद्धांजलि
फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी गौतम तिन्ननुरी ने उठाई है। अनिरुद्ध रविचंदर को संगीतकार के रूप में चुना गया है। वहीं, अल्लू अरविंद, बन्नी वासु और रॉकलाइन वेंकटेश इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कर रहे हैं।
बता दें, भारत रत्न से सम्मानित सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे प्रतिष्ठित संगीत हस्तियों में से एक थीं, जिन्होंने गायन के साथ-साथ 'सेवासदनम', 'शकुंतलाई' और 'सावित्री' जैसी फिल्मों में भी योगदान दिया था।
कार्यक्रम के दौरान इंडियन कोरल एन्सेम्बल भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगा।