रश्मिका मंदाना फिल्म सेट पर लौटीं

विजय देवरकोंडा से शादी के बाद काम पर लौटीं रश्मिका मंदाना, फैंस को दिखाई झलक

लेखन ज्योति सिंह 07:19 pm Mar 17, 202607:19 pm

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना ने पिछले महीने विजय देवरकोंडा के साथ निजी समारोह में शादी की थी। 4 मार्च को इस जोड़े ने हैदराबाद में रिसेप्शन रखा जिसमें सिनेमा जगत के तमाम सितारे शामिल हुए। अब रश्मिका ने अपनी पेशेवर दुनिया में वापसी कर ली है जिसकी झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैंस को दिखाई। अभिनेत्री पैन-इंडिया फिल्म 'मायसा' को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं जो इसी साल रिलीज होने के लिए तैयार है। दिसंबर, 2025 में इसका टीजर जारी हुआ था।