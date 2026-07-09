रश्मिका मंदाना ने हासिल की ये नई उपलब्धि

रश्मिका मंदाना का पानी के अंदर जबरदस्त एक्शन, बनीं ऐसा करने वाली भारत की पहली अभिनेत्री

लेखन नेहा शर्मा 04:39 pm Jul 09, 202604:39 pm

क्या है खबर?

'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना जल्द ही बड़े पर्दे पर अपने सबसे खतरनाक एक्शन अवतार में नजर आने वाली हैं। रश्मिका ने अपनी आने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मायसा' के लिए पानी के नीचे एक जबरदस्त फाइट सीन शूट किया है। खास बात ये है कि यह भारतीय सिनेमा के इतिहास का पहला ऐसा एक्शन सीक्वेंस है, जिसे किसी हीरोइन ने पानी के अंदर अंजाम दिया है। फिल्म में रश्मिका सबसे दमदार और बेखौफ अवतार में नजर आने वाली हैं।