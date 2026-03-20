रश्मिका मंदाना ने खुद को तेलुगु सिनेमा की 'बहू' बताया

रश्मिका मंदाना ने खुद को बताया तेलुगु सिनेमा की 'आधिकारिक बहू', बोलीं- ये लंबा सफर था

लेखन ज्योति सिंह 02:27 pm Mar 20, 202602:27 pm

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना ने एक पुरस्कार समाराेह के दौरान अपनी नई पहचान बताई। उन्होंने कहा कि वह तेलुगु सिनेमा की "आधिकारिक तौर पर बहू" बन चुकी हैं। यह एक लंबा सफर था। बता दें, रश्मिका ने 26 फरवरी को तेलुगु अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ निजी समारोह में शादी रचाई थी। दिलचस्प बात यह है कि उनके रिश्ते की अटकलें लंबे वक्त से लग रही थीं, लेकिन दोनों ने शादी से एक हफ्ते पहले अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि की थी।