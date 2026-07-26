मोदी सरकार के फैसले से नाखुश रणवीर शौरी

रणवीर शौरी का तंज- अब समर्थक नहीं, सड़कों पर उतरने वाले काॅकरोचों की ही सुनेगी सरकार

लेखन नेहा शर्मा 09:43 am Jul 26, 202609:43 am

क्या है खबर?

NEET पेपर लीक विवाद को लेकर छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जहां बॉलीवुड के एक बड़े वर्ग ने स्वागत किया, वहीं अभिनेता रणवीर शौरी ने अलग रुख अपनाया। दिल्ली के जंतर-मंतर पर सरकार द्वारा मांगें स्वीकार किए जाने के बाद मने जश्न के बीच रणवीर ने फैसले के समय पर सवाल उठाए और सार्वजनिक दबाव में आकर सरकार चलाने की इस नीति की कड़ी आलोचना की।