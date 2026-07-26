रणवीर शौरी का तंज- अब समर्थक नहीं, सड़कों पर उतरने वाले काॅकरोचों की ही सुनेगी सरकार
क्या है खबर?
NEET पेपर लीक विवाद को लेकर छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जहां बॉलीवुड के एक बड़े वर्ग ने स्वागत किया, वहीं अभिनेता रणवीर शौरी ने अलग रुख अपनाया। दिल्ली के जंतर-मंतर पर सरकार द्वारा मांगें स्वीकार किए जाने के बाद मने जश्न के बीच रणवीर ने फैसले के समय पर सवाल उठाए और सार्वजनिक दबाव में आकर सरकार चलाने की इस नीति की कड़ी आलोचना की।
विवाद
36 दिनों के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
NEET विवाद और परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के अभिजीत दिपके और सौरव दास के नेतृत्व में 36 दिन चले प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को इस्तीफा दे दिया।
सरकार ने CJP नेताओं से बातचीत के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर से FIR वापस लेने और NEET विवाद में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने पर सहमति जताई, जिसके बाद जंतर-मंतर पर धरना समाप्त कर दिया गया।
तंज
रणवीर ने तालियां बजाकर मोदी सरकार पर कसा तंज
प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आते ही अभिनेता रणवीर शौरी ने एक्स पर एक हैरान करने वाला GIF शेयर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, 'और एक ही झटके में मोदी सरकार अपने किसी दुश्मन का दिल तो जीत नहीं पाई, उल्टा अपने ही कई समर्थकों को निराश जरूर कर दिया। मास्टरस्ट्रोक।'
इसके साथ ही उन्होंने तालियों वाले इमोजी भी अपने पोस्ट के साथ लगाए।
स्पष्टीकरण
सड़के जाम होने से पहले होना था इस्तीफा- रणवीर
जब एक सोशल मीडिया यूजर ने उनसे पूछा कि क्या उनका मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान को NEET पेपर लीक विवाद पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए था तो रणवीर शौरी ने अपनी बात खुलकर रखी।
उन्होंने लिखा, 'हां, इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन सड़कें जाम होने से पहले। अब तो ऐसा लगता है कि सरकार समर्थकों की बात नहीं सुनेगी, बल्कि सड़कों पर उतरने वाले 'कॉकरोच' (प्रदर्शनकारियों) की ही सुनेगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए रणवीर शौरी का पोस्ट
Yes, but should have done it before the streets were held hostage. Now it seems supporters will not be heard, but “cockroaches” on streets will! 🤷🏽♂️ https://t.co/OGwcUXxkO8— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) July 25, 2026
समर्थन
छात्रों के समर्थन में उतरे कई बॉलीवुड सितारे
हाल के हफ्तों में कई कलाकारों और संगीतकारों ने छात्रों के इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया है।
प्रकाश राज, शबाना आजमी और स्वरा भास्कर जैसे कई कलाकरों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
उधर सोनाक्षी सिन्हा और विजय वर्मा ने सोशल मीडिया पर छात्रों का पक्ष रखा। इसके अलावा गुरफतेह पीरजादा, प्रतिभा रांटा और शालिनी पांडे समेत कई अन्य हस्तियों ने मुंबई में आयोजित विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया।
खुशी
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से छात्रों में खुशी की लहर
संस्थापक अभिजीत दिपके की कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में शुरू हुआ ये आंदोलन केवल NEET पेपर लीक तक सीमित न रहकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बड़ी मांग बन गया।
सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल कर इसका समर्थन किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर छात्रों ने जश्न मनाते हुए इसे आंदोलन की जीत बताया, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि मंत्री के इस्तीफे के बाद भी उनका सुधार अभियान जारी रहेगा।