रणवीर सिंह की 'बैंड बाजा बारात' एक बार फिर बड़े पर्दे पर, सामने आई रिलीज तारीख
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में गजब तूफान मचा रही है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी ताबड़तोड़ सफलता ने 'धुरंधर 2' को लेकर लोगों की उम्मीदें अभी से दाेगुनी कर दी हैं। खैर, सीक्वल 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगा लेकिन उससे पहले रणवीर की एक और फिल्म दोबारा से बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। ये उनकी डेब्यू फिल्म है, जिसमें अनुष्का शर्मा मुख्य किरदार में नजर आई थीं। इसका नाम 'बैंड बाजा बारात' है।
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, नए साल के मौके पर 'बैंड बाजा बारात' 16 जनवरी, 2026 को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। रणवीर और अनुष्का की ये फिल्म 10 दिसंबर, 2010 को रिलीज हुई थी। दर्शकों को 16 साल बाद ये फिल्म दोबारा बड़े पर्दे पर देखने को मौका मिलेगा। बुकिंग से जुड़ी जानकारी और सिनेमाघरों की सूची को PVR INOX के आधिकारिक ऐप और वेबसाइट पर साझा जल्द ही साझा कर दिया जाएगा।
Ranveer Singh, Anushka Sharma, and a rom-com that never gets old. 💛— INOX Movies (@INOXMovies) January 2, 2026
Band Baaja Baaraat is back on the big screen - catch the fun all over again!#BandBaajaBaaraat re-releasing at PVR INOX on Jan 16!
