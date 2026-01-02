LOADING...
रणवीर सिंह की 'बैंड बाजा बारात' एक बार फिर बड़े पर्दे पर, सामने आई रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह
Jan 02, 2026
03:33 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में गजब तूफान मचा रही है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी ताबड़तोड़ सफलता ने 'धुरंधर 2' को लेकर लोगों की उम्मीदें अभी से दाेगुनी कर दी हैं। खैर, सीक्वल 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगा लेकिन उससे पहले रणवीर की एक और फिल्म दोबारा से बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। ये उनकी डेब्यू फिल्म है, जिसमें अनुष्का शर्मा मुख्य किरदार में नजर आई थीं। इसका नाम 'बैंड बाजा बारात' है।

रिलीज

इस तारीख को दोबारा रिलीज होगी 'बैंड बाजा बारात'

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, नए साल के मौके पर 'बैंड बाजा बारात' 16 जनवरी, 2026 को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। रणवीर और अनुष्का की ये फिल्म 10 दिसंबर, 2010 को रिलीज हुई थी। दर्शकों को 16 साल बाद ये फिल्म दोबारा बड़े पर्दे पर देखने को मौका मिलेगा। बुकिंग से जुड़ी जानकारी और सिनेमाघरों की सूची को PVR INOX के आधिकारिक ऐप और वेबसाइट पर साझा जल्द ही साझा कर दिया जाएगा।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

