रणवीर सिंह की 'बैंड बाजा बारात' एक बार फिर बड़े पर्दे पर, सामने आई रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 03:33 pm Jan 02, 202603:33 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में गजब तूफान मचा रही है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी ताबड़तोड़ सफलता ने 'धुरंधर 2' को लेकर लोगों की उम्मीदें अभी से दाेगुनी कर दी हैं। खैर, सीक्वल 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगा लेकिन उससे पहले रणवीर की एक और फिल्म दोबारा से बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। ये उनकी डेब्यू फिल्म है, जिसमें अनुष्का शर्मा मुख्य किरदार में नजर आई थीं। इसका नाम 'बैंड बाजा बारात' है।