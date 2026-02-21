रणवीर सिंह का धमकीबाज और बिश्नोई गैंग का गुर्गा हैरी बॉक्सर अब पुलिस की रडार पर

रणवीर सिंह को मिली धमकी मामले में मुंबई साइबर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि अभिनेता को एक अंतरराष्ट्रीय नंबर (+340) से धमकी भरी कॉल और वॉयस नोट मिला था। पुलिस के अनुसार, वॉयस नोट में मौजूद आवाज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर की ही है, जिसके आधार पर अब FIR दर्ज कर ली गई है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने हैरी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी कर दिया है।

शिकंजा बिश्नोई गैंग के गुर्गों पर FIR, LOC जारी रणवीर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित सदस्य हैरी बॉक्सर और उसके सहयोगी शुभम लोनकर के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी हरिचंद्र उर्फ हैरी बॉक्सर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) भी जारी कर दिया है ताकि वो देश छोड़कर भाग न सके। जांच में सामने आया कि धमकी देने का सिलसिला रणवीर के मैनेजर विजय सुब्रमण्यम से शुरू हुआ था।

धमकी 3 कॉल के बाद व्हाट्सएप पर धमकी आरोपी ने पहले 3 बार धमकी भरे कॉल किए, लेकिन कॉल नहीं उठाए गए। फोन ना उठने पर हैरी बॉक्सर भड़क गया और उसने व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा ऑडियो मैसेज भेजा। मुंबई पुलिस की जांच में पुष्टि हुई है कि उस वॉयस नोट में जो आवाज है, वो लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैरी बॉक्सर की ही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसकी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और अभिनेता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

खुलासा VPN से खेला गेम, आवाज ने किया पर्दाफाश आरोपी हैरी बॉक्सर ने अपनी पहचान और लोकेशन छिपाने के लिए VPN का इस्तेमाल किया था, ताकि पुलिस उसके असली IP एड्रेस तक न पहुंच सके। क्राइम ब्रांच की प्रारंभिक जांच में जिस आवाज पर संदेह था, अब उसकी पुष्टि हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, ये साफ हो गया है कि वो आवाज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी सहयोगी हैरी बॉक्सर की ही है, जिसके बाद और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।

