'धुरंधर' को धुंआधार कमाई के बावजूद उठाना पड़ा 90 करोड़ का नुकसान

'धुरंधर' को धुंआधार कमाई के बावजूद उठाना पड़ा 90 करोड़ का नुकसान
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' का बोलबाला लगातार देखने को मिल रहा है। फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 1100 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है, जबकि भारतीय बॉक्स ऑफिस का आंकड़ा भी 700 करोड़ के पार पहुंच चुका है। इसी के साथ 'धुरंधर' 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। चौंकाने वाली बात ये है कि धुंआधार कमाई के बावजूद, आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।
नुकसान
'धुरंधर' को करीब 90 करोड़ का हुआ है नुकसान
NDTV के मुताबिक, 'धुरंधर' के विदेशी वितरक प्रणब कपाड़िया ने खुलासा किया कि खाड़ी देशों में प्रतिबंध के चलते फिल्म को करीब 90 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि इससे हमें करीब 90 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि मध्य पूर्व में एक्शन फिल्मों का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। इसलिए, हमें लगता है कि इसे रिलीज होना चाहिए था। लेकिन हमें हर क्षेत्र और हर देश के विचारों और नियमों का सम्मान करना होगा।"
प्रतिबंध
'धुरंधर' को किया गया था प्रतिबंधित
कराची के ल्यारी इलाके की पृष्ठभूमि पर आधारित, फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज हुई थी। हालांकि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी वजह फिल्म को 'पाकिस्तान विरोधी फिल्म' के रूप में देखा जाना बताया गया था। 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी हैं। इसका सीक्वल 'धुरंधर 2' मार्च, 2026 में रिलीज होगा।