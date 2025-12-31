'धुरंधर' को धुंआधार कमाई के बावजूद उठाना पड़ा 90 करोड़ का नुकसान

'धुरंधर' को उठाना पड़ा 90 करोड़ का नुकसान

लेखन ज्योति सिंह 03:41 pm Dec 31, 202503:41 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' का बोलबाला लगातार देखने को मिल रहा है। फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 1100 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है, जबकि भारतीय बॉक्स ऑफिस का आंकड़ा भी 700 करोड़ के पार पहुंच चुका है। इसी के साथ 'धुरंधर' 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। चौंकाने वाली बात ये है कि धुंआधार कमाई के बावजूद, आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।