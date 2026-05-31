क्या रणवीर सिंह ने निर्माताओं को दिया था ये लालच? फरहान अख्तर ने नहीं दिया भाव

प्रस्ताव

फरहान के पास दूसरा प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे रणवीर

ABP के मुताबिक, 'डॉन 3' से बाहर होने और उसके बाद हुए विवाद के बाद रणवीर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के सामने एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने एक दूसरी फिल्म करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे फरहान और रणवीर दोनों मिलकर चुनते। इसके साथ ही रणवीर ने फरहान की बहन जोया अख्तर के साथ भी एक फिल्म करने का प्रस्ताव दिया था, जिनके साथ वो अतीत में 'गली बॉय' जैसी सुपरहिट फिल्म कर चुके हैं।