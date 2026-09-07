'प्रलय' के सेट से तस्वीरें और वीडियो लीक

'प्रलय' से रणवीर सिंह का पहला लुक हुआ वायरल, शूटिंग सेट पर नजर आए अभिनेता

लेखन ज्योति सिंह 12:56 pm Sep 07, 202612:56 pm

क्या है खबर?

'धुरंधर' फ्रेंचाइजी की रिकॉर्डतोड़ सफलता के बाद, रणवीर सिंह अपनी अगली फिल्म 'प्रलय' में जुट चुके हैं। यह एक जॉम्बी थ्रिलर होगी, जिसका निर्माण और निर्देशन की जिम्मेदारी हंसल मेहता के बेटे, जय मेहता ने उठाई है। हाल ही में, रणवीर ने मुंबई में इस परियोजना की शूटिंग शुरू कर दी है और अब सेट से उनके पहले लुक की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीरों में अभिनेता रफ एंड टफ अवतार में नजर आ रहे हैं।