रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का जापान में हुआ बुरा हाल, पहले दिन मिली ठंडी ओपनिंग

भारत में करोड़ों रुपये कमाने के बावजूद, 'धुरंधर' पहले दिन 1,000 दर्शक भी नहीं जुटा सकी।

ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे जापान के करीब 80 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, लेकिन ताबड़तोड़ प्रमोशन के बाद भी इसे देखने 900 से कम दर्शक पहुंचे।

इस तरह यह जापान में सबसे कमजोर ओपनिंग लेने वाली फिल्मों में से एक बन गई है।

बॉक्स ऑफिस पर ठंडी ओपनिंग के कारण इसे 'धुरंधर' निर्माताओं के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।