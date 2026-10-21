रणवीर सिंह ने क्यों नहीं किया था 'धुरंधर' का प्रमोशन? अब हुआ खुलासा

वरुण ने कहा कि भले ही अब इस फिल्म को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, लेकिन रिलीज से पहले टीम को आलोचना का सामना करना पड़ा था, क्योंकि लोग इसकी मार्केटिंग पर सवाल उठा रहे थे।

वरुण ने कहा, "कई बार ऐसे लेख आते थे जिनमें कहा जाता था कि प्रमोशन खराब है और कोई चर्चा नहीं है। आदित्य बस वे लेख मुझे भेज देते थे और कहते थे, 'सब ठीक है।' कोई सवाल नहीं पूछा जाता था।"