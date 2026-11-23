शाजिया ने कहा, "रणवीर कुछ दिनों के लिए सेट पर आए थे। वह बहुत प्यारे इंसान हैं। पहले दिन से ही उनका बर्ताव हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है। अब हम उनके साथ एक गाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हां, इतने बेहतरीन कलाकारों का एक साथ सेट पर होना बहुत मजेदार था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे आस-पास कितनी जबरदस्त एनर्जी थी। हमने इस पति-पत्नी की जोड़ी के बीच बहुत प्यार और समर्थन देखा।"