रणवीर अल्लाहबादिया की कुल संपत्ति

रणवीर अल्लाहबादिया हर महीने करते हैं लाखों रुपये की कमाई, जानिए कुल संपत्ति

लेखन ज्योति सिंह 06:46 pm Apr 14, 202606:46 pm

क्या है खबर?

मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में, उन्होंने कंटेंट क्रिएटर जूही भट्ट संग अपने रिश्ते पर मुहर लगाई, जिससे वह लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। जाहिर है कि अपने वीडियो के चलते वह आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की मानें तो 2026 तक उनकी कुल संपत्ति 60 से 70 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है। आइए जानते हैं उनकी संपत्ति का पूरा विवरण।