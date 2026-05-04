रणवीर अल्लाहबादिया लेकर आएंगे डॉक्यूमेंट्री

रणवीर अल्लाहबादिया ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने का ऐलान किया

लेखन ज्योति सिंह 07:05 pm May 04, 202607:05 pm

क्या है खबर?

कपिल शर्मा के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया मेहमान बनकर पहुंचे। 2025 में हुए 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के बाद, यह दोनों की पहली बार साथ में उपस्थिति रही जिसका प्रसारण नेटफ्लिक्स पर किया गया है। अब रणवीर ने अपने यूट्यूब चैनल 'बीयर बाइसेप्स' पर शो का BTS वीडियो साझा किया है। इस BTS वीडियो में उन्होंने ऐलान किया कि वह अगले महीने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री रिलीज करेंगे।