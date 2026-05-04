रणवीर अल्लाहबादिया ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने का ऐलान किया
क्या है खबर?
कपिल शर्मा के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया मेहमान बनकर पहुंचे। 2025 में हुए 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के बाद, यह दोनों की पहली बार साथ में उपस्थिति रही जिसका प्रसारण नेटफ्लिक्स पर किया गया है। अब रणवीर ने अपने यूट्यूब चैनल 'बीयर बाइसेप्स' पर शो का BTS वीडियो साझा किया है। इस BTS वीडियो में उन्होंने ऐलान किया कि वह अगले महीने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री रिलीज करेंगे।
वीडियो
"अपनी जिंदगी के अगले चरण की ओर बढ़ना चाहता हूं"
रणवीर ने BTS वीडियो में ऐलान किया कि वह 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद का पूरा ब्यौरा डॉक्यूमेंट्री में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा, "विवाद के दौरान हर दिन जो कुछ भी हुआ, सब रिकॉर्ड किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए मैं इस विवाद को खत्म करना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी के अगले चरण में आगे बढ़ना चाहता हूं। इसलिए मेरी मदद करें।" उन्होंने अपने फैंस से यह भी पूछा कि वे डॉक्यूमेंट्री में किस दृष्टिकोण को देखना चाहेंगे।
विवाद
जानिए क्या था 'इंडियाज गॉट लेटेंट' से जुड़ा विवाद
रणवीर से जुड़ा यह विवाद, रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' से शुरू हुआ था। एक एपिसोड के दौरान, पॉडकास्टर ने एक प्रतियोगी से आपत्तिजनक सवाल पूछा था। उनकी इस टिप्पणी से व्यापक आक्रोश फैल गया और एपिसोड में शामिल लोगों को कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस घटनाक्रम का असर एपिसोड में मौजूद यूट्यूबर आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखीजा पर भी पड़ा था। बाद में एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया गया था।