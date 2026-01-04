'OMG 3': रानी मुखर्जी ने आते ही कर दिया खेल, अब अक्षय कुमार का क्या होगा?
क्या है खबर?
लोकप्रिय फिल्म फ्रैंचाइजी 'ओह माय गॉड' (OMG) के तीसरे भाग का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म में रानी मुखर्जी की दमदार एंट्री हो रही है और इस बार वो अक्षय कुमार के साथ मिलकर कहानी में बड़ा धमाका करेंगी, लेकिन अब जो नया अपडेट सामने आया है, वो अक्षय के फैंस को यकीनन निराश कर सकता है। दरअसल, रानी के जुड़ते ही फिल्म की कहानी का पूरा रुख बदल गया है।
किरदार
फिल्म में देवी बनेंगी रानी
ईटाइम्स के मुताबिक, रानी के आने के बाद फिल्म की कहानी में बड़ा बदलाव किया गया है। स्क्रिप्ट का फोकस अब रानी के किरदार पर ज्यादा होगा, जबकि फ्रैंचाइजी की पिछली दोनों फिल्मों के हीरो रहे अक्षय कुमार की भूमिका को सिर्फ कैमियो तक सीमित कर दिया गया है यानी तीसरी किस्त में अक्षय बस मेहमान बनकर रह गए हैं। फिल्म की कहानी इस बार देवी के नजरिए से आगे बढ़ेगी और रानी इसी भूमिका में नजर आने वाली हैं।
नाम
'ओह माय गॉड्डेस' होगा फिल्म का नाम?
फ्रैंचाइजी की ये किस्त पिछली दोनों फिल्मों से बिल्कुल अलग होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार अक्षय की भूमिका बहुत छोटी होगी और वो इसके लिए सिर्फ 1-2 दिन ही शूटिंग करेंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2026 में शुरू होगी। तीसरे भाग का नाम संभावित तौर पर 'ओह माय गॉड्डेस' रखा जा रहा है। इस बार फिल्म के निर्माता बदलेंगे, लेकिन अमित राय एक बार फिर निर्देशक की कुर्सी पर नजर आएंगे।