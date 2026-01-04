'OMG 3': रानी मुखर्जी ने आते ही कर दिया खेल, अब अक्षय कुमार का क्या होगा?

किरदार

फिल्म में देवी बनेंगी रानी

ईटाइम्स के मुताबिक, रानी के आने के बाद फिल्म की कहानी में बड़ा बदलाव किया गया है। स्क्रिप्ट का फोकस अब रानी के किरदार पर ज्यादा होगा, जबकि फ्रैंचाइजी की पिछली दोनों फिल्मों के हीरो रहे अक्षय कुमार की भूमिका को सिर्फ कैमियो तक सीमित कर दिया गया है यानी तीसरी किस्त में अक्षय बस मेहमान बनकर रह गए हैं। फिल्म की कहानी इस बार देवी के नजरिए से आगे बढ़ेगी और रानी इसी भूमिका में नजर आने वाली हैं।