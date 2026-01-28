'रंग दे बसंती' मनाएगी 20 साल का जश्न

आमिर खान की 'रंग दे बसंती' मनाएगी 20 साल का जश्न, निर्माताओं ने बनाई ये योजना

लेखन ज्योति सिंह 06:04 pm Jan 28, 202606:04 pm

क्या है खबर?

आमिर खान की कल्ट क्लासिक फिल्म 'रंग दे बसंती' रिलीज के 20 साल पूरे कर चुकी है। राकेश ओमप्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित फिल्म अपनी कहानी के जरिए न सिर्फ सामाजिक संदेश देती है, बल्कि दोस्ती की नई मिसाल को कायम करती है। सशक्त कहानी और निडरता के जरिए इसने आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई हुई है। खबर है कि निर्माता फिल्म रिलीज के 20 साल का जश्न मनाने के लिए विशेष स्क्रीनिंग आयोजित कर रहे हैं।