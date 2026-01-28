आमिर खान की 'रंग दे बसंती' मनाएगी 20 साल का जश्न, निर्माताओं ने बनाई ये योजना
क्या है खबर?
आमिर खान की कल्ट क्लासिक फिल्म 'रंग दे बसंती' रिलीज के 20 साल पूरे कर चुकी है। राकेश ओमप्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित फिल्म अपनी कहानी के जरिए न सिर्फ सामाजिक संदेश देती है, बल्कि दोस्ती की नई मिसाल को कायम करती है। सशक्त कहानी और निडरता के जरिए इसने आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई हुई है। खबर है कि निर्माता फिल्म रिलीज के 20 साल का जश्न मनाने के लिए विशेष स्क्रीनिंग आयोजित कर रहे हैं।
स्क्रीनिंग
फिल्म कलाकारों और टीम के लिए रखी जाएगी विशेष स्क्रीनिंग
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, 'रंग दे बसंती' ने हाल ही में अपनी रिलीज के 20 साल पूरे होने की उपलब्धि हासिल की है। इसका जश्न मनाने के लिए निर्माताओं ने फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की योजना बनाई है। 30 जनवरी को मुंबई में ये खास आयोजन होगा जिसका हिस्सा निर्माता, निर्देशक और क्रू मेंबर समेत फिल्म कलाकार बनेंगे जिसमें आमिर, कुणाल कपूर, सोहा अली खान, सिद्धार्थ सूर्यनारायण और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं।
फिल्म
'रंग दे बंसती' को मिल चुका है ये सम्मान
'रंग दे बंसती' साल 2006 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी जिसे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2007 के बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकन भी हासिल कर चुकी है। इसके अलावा, फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भी चुना गया था।