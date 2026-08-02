असम बाढ़: पीड़ितों के लिए पिछले 7 दिनों से लंगर चला रहे रणदीप हुड्डा, वीडियो वायरल

रणदीप बोले, "हम खुद खाना बनाकर पिछले 7 दिनों से रोजाना इन तक पहुंचा रहे हैं। इंसानियत हर चीज से ऊपर है। मैं सालों से 'ग्लोबल सिख्स' की टीम संग काम कर रहा हूं, ज़मीन पर उनका काम अद्भुत है। मैं सभी से अपील करता हूं कि जहां भी कोई समस्या हो, लोग अपनी क्षमता अनुसार मदद के लिए आगे आएँ। एक इंसान होने के नाते अपने साथी इंसानों की मदद करना हमारा फर्ज है, और इसीलिए हम यहां हैं।"