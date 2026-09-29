रणबीर कपूर की 'रामायण: भाग 1' को मिला शीर्षक, रिलीज तारीख पर भी लगी मुहर

'रामायण: भाग 1' को आधिकारिक तौर पर 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' नाम दिया गया है।

सोनी पिक्चर्स ने ऐलान करते हुए लिखा, 'मानव जाति की सबसे महान कहानी जीवंत हो उठती है। 'द ओडिसी' और 'ड्यून' के रचनाकारों द्वारा निर्मित, 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड'। अब तक का सबसे बेहतरीन 3D सिनेमाई अनुभव 6 नवंबर,2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में IMAX और प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट में विशेष रूप से प्रदर्शित होने के लिए तैयार है।'