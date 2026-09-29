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रणबीर कपूर की 'रामायण: भाग 1' को मिला शीर्षक, रिलीज तारीख पर भी लगी मुहर
'रामायण: भाग 1' को आधिकारिक शीर्षक दिया गया

रणबीर कपूर की 'रामायण: भाग 1' को मिला शीर्षक, रिलीज तारीख पर भी लगी मुहर

लेखन ज्योति सिंह
Sep 29, 2026
02:47 pm
क्या है खबर?

इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: भाग 1' के आधिकारिक उपशीर्षक का ऐलान हो गया है। विदेशों में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी उठाने वाली सोनी पिक्चर्स ने फिल्म के पोस्टर के साथ इसकी रिलीज तारीख पर भी मुहर लगा दी है। नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित, पौराणिक फिल्म में रणबीर कपूर मुख्य किरदार 'श्रीराम' के रूप में नजर आएंगे। इस साल दिवाली पर इसका पहला भाग रिलीज होगा, जिसे उसका पूरा शीर्षक मिल गया है।

शीर्षक

जानिए क्या रखा गया 'रामायण: भाग 1' का शीर्षक

'रामायण: भाग 1' को आधिकारिक तौर पर 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' नाम दिया गया है।

सोनी पिक्चर्स ने ऐलान करते हुए लिखा, 'मानव जाति की सबसे महान कहानी जीवंत हो उठती है। 'द ओडिसी' और 'ड्यून' के रचनाकारों द्वारा निर्मित, 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड'। अब तक का सबसे बेहतरीन 3D सिनेमाई अनुभव 6 नवंबर,2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में IMAX और प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट में विशेष रूप से प्रदर्शित होने के लिए तैयार है।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

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पुष्टि

अंतरराष्ट्रीय रिलीज तारीख की हुई पुष्टि

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में बताया गया था कि निर्माता 'रामायण' को पूरी दुनिया समेत भारत में 5 नवंबर को एक साथ रिलीज करने की योजना पर विचार कर रहे हैं।

अब निर्माताओं की पोस्ट में फिल्म की आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय रिलीज तारीख 6 नवंबर हाेने की पुष्टि की गई है।

खबरों के अनुसार, भारत में इसे 8 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। इसमें साई पल्लवी, यश, सनी देओल, अरुण गोविल, रवि दुबे और लारा दत्ता समेत कई सितारे मौजूद हैं।

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