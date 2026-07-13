'रामायण' के जरिए चीन के बाजारों में पैठ जमाएंगे रणबीर कपूर? प्रचार की चल रही तैयारी

मिड-डे के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि 'रामायण' निर्माताओं की चीनी प्रदर्शकों और वितरकों के साथ बातचीत चल रही है। रणबीर, यश और साई पल्लवी के नेतृत्व में 4 दिवसीय प्रचार दौरे की योजना बनाई जा रही है।

उन्होंने कहा, "संभावित कार्यक्रम में 24 सितंबर को पिंग्याओ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक प्रेस कार्यक्रम और स्क्रीनिंग शामिल है, जिसके बाद 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले चीन के गोल्डन वीक के दौरान कई शहरों में प्रचार दौरा आयोजित होगा।"