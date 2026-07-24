राहा बड़े पर्दे पर देखेगी पापा रणबीर कपूर की 'रामायण'

राहा को पहली बार पर्दे पर 'रामायण' दिखाएंगे रणबीर कपूर, भगवान राम पर कही ये बात

लेखन नेहा शर्मा 02:25 pm Jul 24, 202602:25 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की भव्य महागाथा 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर के लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव है। सैन डिएगो कॉमिक-कॉन (SDCC) में निर्माता नमित मल्होत्रा, यश और निर्देशक नितेश तिवारी के साथ पहुंचे रणबीर ने इस प्रोजेक्ट से अपना गहरा जुड़ाव साझा किया। रणबीर ने एक बेहद भावुक खुलासा करते हुए बताया कि ये पहली फिल्म होगी, जिसे उनकी बेटी राहा सिनेमाघर में बड़े पर्दे पर देखेगी।