राहा को पहली बार पर्दे पर 'रामायण' दिखाएंगे रणबीर कपूर, भगवान राम पर कही ये बात
क्या है खबर?
नितेश तिवारी की भव्य महागाथा 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर के लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव है। सैन डिएगो कॉमिक-कॉन (SDCC) में निर्माता नमित मल्होत्रा, यश और निर्देशक नितेश तिवारी के साथ पहुंचे रणबीर ने इस प्रोजेक्ट से अपना गहरा जुड़ाव साझा किया। रणबीर ने एक बेहद भावुक खुलासा करते हुए बताया कि ये पहली फिल्म होगी, जिसे उनकी बेटी राहा सिनेमाघर में बड़े पर्दे पर देखेगी।
खुलासा
रणबीर ने किया ये खुलासा
फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान रणबीर कपूर ने खुलासा किया कि 'रामायण' पहली ऐसी फिल्म होगी, जिसे उनकी 2 साल की बेटी राहा कपूर बड़े पर्दे पर देखेगी। सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में फैंस से बात करते हुए रणबीर ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा, "ये बड़े पर्दे पर राहा की पहली फिल्म होने वाली है। मैं इसे लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हूं।"
रणबीर और आलिया भट्ट की बेटी राहा का जन्म नवंबर, 2022 में हुआ था।
दावा
"हर पीढ़ी के दर्शकों से गहराई से जुड़ेगी ये फिल्म"
रणबीर ने 'रामायण' के विशाल पैमाने और भव्यता पर बात करते हुए इसे जीवन में एक बार मिलने वाला प्रोजेक्ट बताया। उन्होंने कहा कि भारत की इस महानतम पौराणिक गाथा को बड़े पर्दे पर लाने के लिए पूरी टीम ने बेहद लगन और समर्पण के साथ काम किया है, और उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म हर पीढ़ी के दर्शकों से गहराई से जुड़ेगी।
रणबीर ने ये भी बताया कि जब उन्हें यह फिल्म मिली तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी।
शंका
'रामायण' का प्रस्ताव मिलने पर डरे हुए थे रणबीर
रणबीर बोले, "मुझे याद है, जब मुझे पहली बार इस फिल्म का प्रस्ताव मिला था तो मन में बहुत डर और बहुत सारी शंकाएं थीं। 'क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मैं इसके काबिल हूं ,लेकिन मुझे लगता है कि वह संदेह बहुत जल्द कृतज्ञता में बदल गया। मुझे लगता है कि ये एक आशीर्वाद था, जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर और एक नैतिक जिम्मेदारी। रामायण हमारी चेतना में गहराई से बसी हुई है।"
चुनौती
"भगवान राम करोड़ों लोगों के विवेक के रक्षक हैं"
बातचीत में रणबीर ने आगे कहा, "भगवान राम 4,000 से भी अधिक वर्षों से, पीढ़ियों से दुनियाभर के करोड़ों लोगों के विवेक और चेतना के रक्षक रहे हैं। वे एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी मानवीय भावना की विजय के प्रतीक हैं। वे साहस, करुणा, क्षमा और धर्म (सत्य) के प्रतीक हैं, और केवल उसे प्रस्तुत करने का अवसर मिलना ही अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण और निडर कर देने वाला अनुभव है।"
रिलीज
दिवाली 2026 और 2027 में होगा धमाका
बता दें कि 'रामायण' 2 भागों में रिलीज होगी। इसका पहला भाग दिवाली, 2026 के अवसर पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा, जबकि दूसरा भाग दीवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा।
रणबीर कपूर और यश के अलावा, इस फिल्म में सीता के रूप में साई पल्लवी नजर आएंगी।
साथ ही फिल्म में रवि दुबे, सनी देओल, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय और कुणाल कपूर भी मुख्य भूमिकाओं में शामिल हैं।