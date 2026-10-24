रणबीर कपूर की 'रामायण 2' पर बड़ा अपडेट, अगले साल रिलीज नहीं होगी फिल्म?

एक सूत्र ने बताया, "फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ​​के लिए रामायण एक भावना है और वे भारतीय दर्शकों को सिनेमा देखने का एक ऐसा अनुभव देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जो पहले कभी नहीं देखा गया हो। जहां पहला भाग कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है, वहीं दूसरे भाग की शूटिंग के लिए अभी कुछ और समय चाहिए।"

हालांकि, इस अपडेट के संबंध में निर्माताओं ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।