रणबीर कपूर की बेटी रोज सुनती हैं अमिताभ बच्चन की हनुमान चालीसा, KBC में हुआ खुलासा

रणबीर ने कहा, "जब से मेरी बेटी राहा का जन्म हुआ है, एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब हमने अपनी सुबह की शुरुआत आपके द्वारा गाए गए हनुमान चालीसा से न की हो।"

इस पर अमिताभ ने गर्मजोशी से जवाब देते हुए कहा, "वाह, क्या बात है।"

रणबीर और आलिया भट्ट ने कुछ सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 14 अप्रैल, 2022 को मुंबई स्थित अपने घर पर एक निजी समारोह में शादी कर ली थी।