'रामायण' के सेट पर जाती थीं राहा

'रामायण' के सेट पर जाती थीं राहा, रणबीर बोले- यह पहली फिल्म होगी जिसे वह देखेगी

लेखन अंशिका शुक्ला 05:11 pm Nov 03, 202605:11 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' रिलीज के लिए तैयार है। बीबीसी न्यूज इंडिया को दिए इंटरव्यू में रणबीर ने अपनी बेटी राहा कपूर के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि राहा को रामायण में काफी दिलचस्पी है। वह कई बार फिल्म के सेट पर भी जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, राहा ने साई पल्लवी और रवि दुबे के साथ एक एक दृश्य फिल्माया है, जो फिल्म में सीता और लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं।