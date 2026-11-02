रणबीर कपूर ने 'रामायण' की आलोचना पर दी प्रतिक्रिया, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब; देखें वीडियो

रणबीर ने सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग के बारे में बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि आज के समय में ऑनलाइन ट्रोलिंग का भी अपना एक अलग पहलू है। यह उस पुराने गाने की याद दिलाता है, 'कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।' मुझे लगता है कि जीवन में अपनाने के लिए यह एक बेहतरीन दर्शन है। लोग क्या कह रहे हैं, इससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए।"