रणबीर कपूर ने किराये पर दिया अपना आलीशान अपार्टमेंट, हर महीने करेंगे इतनी कमाई
क्या है खबर?
रणबीर कपूर ने कुछ दिन पहले अयोध्या में एक बड़ा निवेश करके चर्चा बटोरी थी। उन्होंने सरयू नदी के तट पर स्थित आलीशान परियोजना 'द सरयू' में 3.31 करोड़ रुपये की संपत्ति को खरीदा है। अब खबर है कि उन्होंने मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित अपना अपार्टमेंट 5 साल के लिए किराये पर दे दिया है। जैपकी द्वारा प्राप्त दस्तावेजों से पता चला है कि अभिनेता की यह संपत्ति बांद्रा पश्चिम स्थित पॉश पाली हिल में मौजूद है।
किराया
5 साल के लिए लीज पर दिया अपार्टमेंट, हर महीने वसूलेंगे इतनी रकम
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, रणबीर ने 2,460 वर्ग फुट में फैला अपना यह अपार्टमेंट 2016 में 35 करोड़ रुपये में खरीदा था। यह बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर स्थित है। उन्होंने इसे 11 लाख रुपये प्रति माह के किराये पर लीज पर दिया है। समझौता 5 साल के लिए हुआ है, जिसमें 5% की वृद्धि का प्रावधान है। दस्तावेजों के अनुसार, 19 मई, 2026 को पंजीकृत हुए इस सौदे में 45 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि भी शामिल है।
संपत्ति
जानिए किसने किराये पर लिया रणबीर कपूर का अपार्टमेंट
रिपोर्ट के मुताबिक, यह संपत्ति आदित्य शुक्ला द्वारा लीज पर ली गई है, जिसे शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने डिजायन किया था। फिलहाल संपत्ति मामले पर रणबीर की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है। काम की बात करें, तो फिलहाल अभिनेता अपनी आगामी फिल्म 'लव एंड वॉर' में व्यस्त चल रहे हैं। इसमें उनके साथ विक्की कौशल और आलिया भट्ट भी शामिल हैं। वहीं दिवाली, 2026 को उनकी फिल्म 'रामायण' का पहला भाग रिलीज होगा।