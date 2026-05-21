रणबीर कपूर ने रियल एस्टेट में उठाया बड़ा कदम

रणबीर कपूर ने किराये पर दिया अपना आलीशान अपार्टमेंट, हर महीने करेंगे इतनी कमाई

लेखन ज्योति सिंह 06:38 pm May 21, 202606:38 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर ने कुछ दिन पहले अयोध्या में एक बड़ा निवेश करके चर्चा बटोरी थी। उन्होंने सरयू नदी के तट पर स्थित आलीशान परियोजना 'द सरयू' में 3.31 करोड़ रुपये की संपत्ति को खरीदा है। अब खबर है कि उन्होंने मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित अपना अपार्टमेंट 5 साल के लिए किराये पर दे दिया है। जैपकी द्वारा प्राप्त दस्तावेजों से पता चला है कि अभिनेता की यह संपत्ति बांद्रा पश्चिम स्थित पॉश पाली हिल में मौजूद है।