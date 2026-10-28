रणबीर कपूर ने कैमरे पर गलती से दिखा दिया अपना मोबाइल नंबर? देखें वीडियो

वीडियो में रणबीर और पूर्णा बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान पूर्णा उनसे फोन नंबर मांगती हैं और अपना मोबाइल उन्हें देती हैं।

इसके बाद रणबीर फोन में अपना नंबर टाइप करते दिखाई देते हैं। इस पल ने सोशल मीडिया पर लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है।

दर्शक कयास लगा रहे हैं कि कहीं रणबीर ने कैमरे के सामने अपना नंबर तो नहीं दिखा दिया। हालांकि, वीडियो में नंबर स्पष्ट नजर नहीं आता।