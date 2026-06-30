रणबीर कपूर की 'रामायण' का रिलीज से पहले जलवा, बनी IMDb की सबसे प्रतीक्षित फिल्म

अन्य फिल्में

यश अभिनीत 'टॉक्सिक' तीसरे नंबर पर

यश 'रामायण' में 'रावण' का किरदार निभा रहे हैं। हालांकि, उनकी कन्नड़ फिल्म 'टॉक्सिक' IMDb की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में तीसरे नंबर पर काबिज है। दूसरे नंबर पर आलिया भट्‌ट की 'अल्फा', चौथे नंबर पर शाहरुख खान की 'किंग' और 5वें पर 'धमाल 4' है। 'रामायण' अपनी रिलीज से पहले ही काफी चर्चा बटोर रही है। खबर है कि 14 जुलाई को निर्माता इसका ट्रेलर लॉस एंजिल्स में लॉन्च कर सकते हैं। फिल्म दिवाली, 2026 काे सिनेमाघरों में दस्तक देगी।