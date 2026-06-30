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रणबीर कपूर की 'रामायण' का रिलीज से पहले जलवा, बनी IMDb की सबसे प्रतीक्षित फिल्म
'रामायण' रिलीज से पहले जीत रही जनता का दिल

रणबीर कपूर की 'रामायण' का रिलीज से पहले जलवा, बनी IMDb की सबसे प्रतीक्षित फिल्म

लेखन ज्योति सिंह
Jun 30, 2026
03:21 pm
क्या है खबर?

रणबीर कपूर की पाैराणिक फिल्म 'रामायण: भाग 1' को लेकर लोगों की उत्सुकता चरम पर है। नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित और नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित यह महाकाव्य 'भगवान श्रीराम' के किरदार को पर्दे पर जीवंत करने के लिए तैयार है। कुछ महीने पहले निर्माताओं ने फिल्म से रणबीर की पहली झलक जारी की थी। फिल्म का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं, जिसकी बदौलत 'रामायण' ने रिलीज से पहले IMDb पर धाक जमा ली है।

उपलब्धि

2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म बनी 'रामायण'

वैरायटी इंडिया के मुताबिक, 'रामायण' ने 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित (जिसकी बहुत अधिक प्रतीक्षा हो रही हो) भारतीय फिल्मों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। दरअसल, IMDb के 25 करोड़ से ज्यादा मासिक दर्शकों द्वारा 1 जनवरी से 28 जून के बीच दर्ज किए गए पेज व्यू के आधार पर भारतीय फिल्मों की रैंकिंग तैयार की। इनमें वो फिल्में शामिल हैं, जो दूसरे छमाही में रिलीज के लिए तैयार हैं। 'रामायण' इस सूची में पहले स्थान पर है।

अन्य फिल्में

यश अभिनीत 'टॉक्सिक' तीसरे नंबर पर

यश 'रामायण' में 'रावण' का किरदार निभा रहे हैं। हालांकि, उनकी कन्नड़ फिल्म 'टॉक्सिक' IMDb की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में तीसरे नंबर पर काबिज है। दूसरे नंबर पर आलिया भट्‌ट की 'अल्फा', चौथे नंबर पर शाहरुख खान की 'किंग' और 5वें पर 'धमाल 4' है। 'रामायण' अपनी रिलीज से पहले ही काफी चर्चा बटोर रही है। खबर है कि 14 जुलाई को निर्माता इसका ट्रेलर लॉस एंजिल्स में लॉन्च कर सकते हैं। फिल्म दिवाली, 2026 काे सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

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