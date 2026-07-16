रणबीर कपूर को हुआ कंजक्टिवाइटिस

रणबीर कपूर की आंखों में हुआ संक्रमण, क्या 'रामायण' के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम से बनाएंगे दूरी?

लेखन ज्योति सिंह 04:11 pm Jul 16, 202604:11 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। 18 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया जाना है, लेकिन उससे पहले अभिनेता को एक बीमारी हो गई है। बताया जा रहा है कि आयोजन से कुछ ही दिन पहले रणबीर कंजक्टिवाइटिस (आंखों का संक्रमण) का शिकार हो गए हैं। हालांकि, वह इस संक्रमण को अपने वादे के आड़े नहीं आने देंगे और दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।