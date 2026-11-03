रणबीर कपूर ने दी बेटी को जन्मदिन की प्यारी सी बधाई

रणबीर कपूर ने बेटी राहा को बताया अपनी जिंदगी का 'दीया', जन्मदिन पर लुटाया जमकर प्यार

लेखन अंशिका शुक्ला 12:19 pm Nov 03, 202612:19 pm

क्या है खबर?

अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज होने वाली है। ऐसे में फिल्म के प्रमोशन के दौरान रणबीर और उनकी सह-अभिनेत्री साई पल्लवी लंदन में एक बीबीसी रेडियो शो में शामिल हुए, जहां उन्होंने फिल्म के बारे में बात की और कुछ निजी सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान रणबीर और साई से उनके जीवन के 'दीयों' के बारे में पूछा गया, जिसका उन्होंने दिल छू लेने वाला जवाब दिया।