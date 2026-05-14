अमिताभ बच्चन की राह पर रणबीर कपूर, अयोध्या की 'द सरयू' परियोजना में किया बड़ा निवेश

साैदा

इतने करोड़ रुपये में किया गया सौदा

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, 2,134 वर्ग फुट वाली इस जमीन का सौदा लगभग 3.31 करोड़ रुपये में हुआ है। रणबीर का यह कदम अयोध्या नगरी में आलीशान ब्रांडेड प्लॉटेड डेवलपमेंट की बढ़ती मांग को दर्शाता है। बता दें, 'द सरयू' में जमीन लेने वाले वह दूसरे बॉलीवुड अभिनेता बन गए हैं। उनसे पहले अमिताभ बच्चन ने इस परियोजना में कुल 3 बार निवेश किया है। पहला निवेश जनवरी, 2024 में, दूसरा मई, 2025 और तीसरा मार्च, 2026 में हुआ था।