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रणबीर कपूर की इन 5 फिल्मों ने मचाया था धमाल, अब OTT पर घर बैठे देखें
OTT पर देखें रणबीर कपूर की ये शानदार फिल्में

रणबीर कपूर की इन 5 फिल्मों ने मचाया था धमाल, अब OTT पर घर बैठे देखें

लेखन अंशिका शुक्ला
Sep 28, 2026
10:22 am
क्या है खबर?

रणबीर कपूर आज 44 साल के हो गए हैं। करीब 2 दशक लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने कई यादगार और सफल फिल्मों में अभिनय किया है। उनकी दमदार अदाकारी और अलग-अलग किरदारों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। अब फैंस उनकी फिल्मों का आनंद OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी उठा सकते हैं। ऐसे में उनके जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी वे फिल्में, जिन्हें आप OTT पर देख सकते हैं।

#1 & #2

'रॉकस्टार' और 'ये जवानी है दीवानी'

इम्तियाज अली की फिल्म 'रॉकस्टार' साल 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रणबीर के साथ नरगिस फाखरी नजर आई थीं। आप इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

'ये जवानी है दीवानी' साल 2013 में रिलीज हुई थी। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणबीर के साथ दीपिका पादुकोण, कल्कि कोचलिन और आदित्य रॉय कपूर दिखाई दिए थे। आप इसे भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

#3 & #4

'ब्रह्मास्त्र' और 'तू झूठी मैं मक्कार'

साल 2022 में रिलीज हुई अयान की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इस फिल्म में रणबीर के साथ आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन और मौनी रॉय मुख्य भूमिकाओं में हैं।

साल 2023 में रिलीज हुई रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' में रणबीर के साथ श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में दिखाई दी थीं। लव रंजन की इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

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जानकारी

#5 'संजू'

साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'संजू' संजय दत्त की जिंदगी पर आधारित बायोपिक है। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर के साथ परेश रावल, मनीषा कोइराल, नजर आए थे। आप इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

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