OTT पर देखें रणबीर कपूर की ये शानदार फिल्में

रणबीर कपूर की इन 5 फिल्मों ने मचाया था धमाल, अब OTT पर घर बैठे देखें

लेखन अंशिका शुक्ला 10:22 am Sep 28, 202610:22 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर आज 44 साल के हो गए हैं। करीब 2 दशक लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने कई यादगार और सफल फिल्मों में अभिनय किया है। उनकी दमदार अदाकारी और अलग-अलग किरदारों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। अब फैंस उनकी फिल्मों का आनंद OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी उठा सकते हैं। ऐसे में उनके जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी वे फिल्में, जिन्हें आप OTT पर देख सकते हैं।