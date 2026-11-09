'रणबाली' की OTT रिलीज तारीख आई

विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की 'रणबाली' OTT के लिए तैयार, आ गई स्ट्रीमिंग तारीख

लेखन ज्योति सिंह 01:30 pm Nov 09, 202601:30 pm

क्या है खबर?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की पीरियड एक्शन-ड्रामा फिल्म 'रणबाली' पिछले महीने 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस पैन-इंडिया फिल्म ने दुनियाभर में करीब 80 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार किया। कलेक्शन पर सबसे बड़ा असर रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने डाला जो एक दिन पहले ही सिनेमाघरों में आई थी। राहुल सांकृत्यायन के निर्देशन में बनी 'रणबाली' अब अपने डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है। इसकी स्ट्रीमिंग की तारीख का ऐलान किया गया है।