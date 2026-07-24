आखिर क्यों ऐन मौके पर टला 'रामायण' का ट्रेलर?

'रामायण' का ट्रेलर आखिरी वक्त पर क्यों टला? 100 साल के सिनेमाई इतिहास में बड़ा मोड़

लेखन नेहा शर्मा 09:28 am Jul 24, 202609:28 am

क्या है खबर?

'रामायण' के ट्रेलर को लेकर फैंस का इंतजार और बढ़ गया है। रणबीर कपूर और यश अभिनीत इस पौराणिक फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने में महज कुछ ही घंटे बाकी थे, लेकिन आखिरी वक्त पर निर्माताओं ने इसे टाल दिया, जिसके बाद फैंस निराश हो गए। इसी बीच निर्माता नमित मल्होत्रा ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 'रामायण' केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में अब तक की सबसे बड़ी सिनेमाई रिलीज बनने जा रही है। आइए जानें कैसे।