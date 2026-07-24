'रामायण' का ट्रेलर आखिरी वक्त पर क्यों टला? 100 साल के सिनेमाई इतिहास में बड़ा मोड़ 

'रामायण' का ट्रेलर आखिरी वक्त पर क्यों टला? 100 साल के सिनेमाई इतिहास में बड़ा मोड़
क्या है खबर?
'रामायण' के ट्रेलर को लेकर फैंस का इंतजार और बढ़ गया है। रणबीर कपूर और यश अभिनीत इस पौराणिक फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने में महज कुछ ही घंटे बाकी थे, लेकिन आखिरी वक्त पर निर्माताओं ने इसे टाल दिया, जिसके बाद फैंस निराश हो गए। इसी बीच निर्माता नमित मल्होत्रा ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 'रामायण' केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में अब तक की सबसे बड़ी सिनेमाई रिलीज बनने जा रही है। आइए जानें कैसे।
कारण
क्यों ऐन मौके पर टला ट्रेलर?
नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी पौराणिक फिल्म 'रामायण' का 4 मिनट का ट्रेलर शुक्रवार, 24 जुलाई को जनता के लिए जारी होना था।
सैन डिएगो कॉमिक-कॉन पैनल के साथ सुबह-सुबह रिलीज की खबरें थीं, लेकिन ऐन वक्त पर निर्माता नमित मल्होत्रा ने इसे टाल दिया।
हालांकि वजह सकारात्मक रही। नमित ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वितरण के लिए हॉलीवुड की दिग्गज कंपनी सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट से हाथ मिलाया गया है, इसलिए ट्रेलर बाद में रिलीज होगा।
रिलीज का समय
24 जुलाई की सुबह 8 बजे रिलीज होना था 'रामायण' का ट्रेलर
'रामायण' के सितारे रणबीर कपूर और यश, निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा के साथ 'सैन डिएगो कॉमिक-कॉन' के एक पैनल में शामिल हुए।
उम्मीद जताई जा रही थी कि पैनल खत्म होने के कुछ ही घंटे बाद शुक्रवार यानी 24 जुलाई की सुबह 8 बजे फिल्म का ट्रेलर पूरी दुनिया के सामने जारी कर दिया जाएगा।
हालांकि, शुक्रवार तड़के नमित ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर ऐलान किया कि ट्रेलर की रिलीज आगे बढ़ा दी गई है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए नमित मल्होत्रा का पोस्ट
July 24, 2026
घोषणा
हॉलीवुड स्टाइल में होगी रामायण
नमित ने लिखा, 'आज हमारी 'रामायण' के लिए बेहद खास पल है। इसे दुनिया तक ले जाने का मेरा सपना अब 'सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट' के साथ हमारी साझेदारी के जरिए सच हो गया है। इसी वजह से अब हम अपना ट्रेलर बाद में वैश्विक स्तर पर एक साथ लॉन्च करेंगे। सोनी जैसी हॉलीवुड की प्रमुख कंपनी के साथ हुए इस अंतरराष्ट्रीय वितरण समझौते से फिल्म को दुनियाभर में किसी बड़ी वैश्विक हॉलीवुड फिल्म की तरह ही प्रदर्शित किया जा सकेगा।'
आभार
100 साल के इतिहास में ये गर्व का क्षण
नमित ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'भारतीय सिनेमा के 100 से अधिक वर्षों के इतिहास में ये गर्व का क्षण बनेगा, जहां 'रामायण' को दुनियाभर में किसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म की तरह दिखाया जाएगा। ये खास इसलिए है क्योंकि यह दुनिया के लोगों के लिए नए गर्व और उत्साह के साथ हमारी संस्कृति और कहानियों की समृद्धि को जानने का दरवाजा खोलता है। इसे संभव बनाने के लिए मैं रामायण के सभी प्रशंसकों का दिल से धन्यवाद करता हूं।'