'रामायण' में रणबीर कपूर ने खुद किए खतरनाक स्टंट, स्टंट डबल ने किया खुलासा

ल्यूक ने आगे कहा, "यह पूरी तरह से मिलकर काम करने वाली प्रक्रिया थी। रणबीर और मैं अक्सर एक्शन के बारे में चर्चा करते थे कि किसी खास सीक्वेंस को सबसे बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। उनकी एक बात जो मुझे अच्छी लगी, वह यह थी कि वह कितने विनम्र थे और नई बातें सीखने के लिए कितने तैयार रहते थे। वह सच में परिणाम चाहते थे और वो मेरा अनुभव सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते थे।"