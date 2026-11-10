'रामायण' के लिए गांव में तैयार हुआ खास कवच, 15 कारीगरों ने खपाए साढ़े 3 साल

आबदीन ने कहा, "उन्होंने पूछा कि इसकी जगह किसी और सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है? मैंने कहा कि वे जो भी सामग्री देंगे, हम उससे इसे बना देंगे। उन्होंने हमें काला और हरा रबर भेजा, लेकिन सिर्फ रबर से बुनाई करने पर काम नहीं बन रहा था। जब मैंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर अजय से बात की, तो मैंने सुझाव दिया कि इसमें आधा बेंत और आधा रबर इस्तेमाल किया जाए। वे मान गए और हमसे सैंपल बनाने को कहा।"