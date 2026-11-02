'रामायण' का प्रीमियर मुंबई में रखने की तैयारी

'रामायण' का लॉस एंजिल्स के बाद मुंबई में होगा भव्य प्रीमियर, शुरू हुई तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 03:16 pm Nov 02, 202603:16 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: भाग 1' अब अपनी रिलीज के बेहद करीब है। 27 अक्टूबर को निर्माताओं ने इस पौराणिक महागाथा का लॉस एंजिल्स में प्रीमियर रखा था, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और निर्माता नमित मल्होत्रा शामिल हुए थे। इसके बाद 1 नवंबर को लंदन में स्क्रीनिंग हुई, जहां BAFTA जूरी मेंबर्स समेत समीक्षकों को बुलाया गया था। ताजा अपडेट है कि अब निर्माताओं ने मुंबई में 'रामायण' के भव्य प्रीमियर करने की योजना बनाई है।