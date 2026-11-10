'रामायण' से कमाई के लिए नमित मल्होत्रा का बड़ी योजना

'रामायण' की कमाई को लेकर नमित मल्होत्रा बेफिक्र? बताया फिल्म के अलावा कहां से आएगा पैसा

लेखन अंशिका शुक्ला 05:42 pm Nov 10, 202605:42 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म ने शुरुआत में धीमी रफ्तार दिखाई, लेकिन पहले वीकेंड तक इसकी कमाई में तेजी आई। वहीं, निर्माता नमित मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह बड़े निवेश से मुनाफा कमाने के लिए सिर्फ टिकट बिक्री पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि कमाई के अन्य रास्ते भी तलाश रहे हैं।