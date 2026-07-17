'रामायण' के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते नितेश तिवारी, अब बना रहे ये योजना

मिड-डे के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया कि निर्माताओं ने TIFF 2026 में एक विशेष पूर्वावलोकन और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। कार्यक्रम के लिए 10 से 11 सितंबर की तारीखों पर विचार चल रहा है।

हालांकि, TIFF के आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल फिल्म प्रीमियर के विपरीत, फिल्म की कुछ झलकियां ही दिखाई जाएंगी।

इसके जरिए निर्माता समारोह में मौजूद अंतरराष्ट्रीय मीडिया, खरीदारों और प्रदर्शकों की उपस्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं।