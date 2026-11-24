रणबीर कपूर की 'रामायण' विवादों में घिरी

रणबीर-यश की 'रामायण' को लेकर बढ़ा विवाद, निर्माताओं के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत

लेखन ज्योति सिंह 10:59 am Nov 24, 202610:59 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' एक तरफ बाॅक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है, तो दूसरी तरफ इसकी कहानी को लेकर विवाद गरमाया है। ताजा अपडेट है कि फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। हाल ही में हिंदू जनजागृति समिति ने फिल्म से आपत्तिजनक दृश्य और डायलॉग हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। अब संगठन के प्रवक्ता, सतीश कोचरेकर ने मुंबई के मुलुंड वेस्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।