'रामायण' में कौन बना राम, रावण और हनुमान? जानिए किस सितारे को मिला कौन-सा किरदार

फिल्म 'रामायण' में रवि दुबे भगवान श्रीराम के छोटे भाई और परम समर्पित साथी लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं, जो वनवास के पूरे समय उनके साथ रहे।

वहीं, सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे, जिन्हें श्रीराम का परम भक्त और महाकाव्य के सबसे पराक्रमी योद्धाओं में गिना जाता है।

इसके अलावा, अरुण गोविल अयोध्या के महाराज और श्रीराम के पिता राजा दशरथ की भूमिका में एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं।