'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

दिवाली पर 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर छाई, 4 दिनों में 500 करोड़ की दहलीज पर पहुंची

लेखन ज्योति सिंह 09:54 am Nov 09, 202609:54 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: भाग 1' पर मां लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। सिनेमाघरों में रिलीज के 4 दिन पूरे करने के साथ ही इसने वैश्विक स्तर पर 500 करोड़ की दहलीज पर कदम रख दिया है। जल्द फिल्म यह कमाल दिखाती नजर आएगी। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म भारत में हिंदी समेत 5 भाषाओं के साथ रिलीज हुई है। यश के फिल्म में होने से कन्नड़ कमाई भी शानदार हो रही। आइए देखें कुल कलेक्शन।